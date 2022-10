Biraghi: “La Fiorentina è il mio ambiente, sono legatissimo. Mi sento molto a mio agio con Italiano. A Bergamo per fare bene, sappiamo come battere l’Atalanta”

Il calciatore e capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi si è raccontato in una lunga intervista al portale polacco przegladsportowy.onet.pl. Ecco le sue parole: “Vogliamo migliorare i nostri risultati, siamo già cambiati dalla partita contro il Verona, con maggiore attenzione e concentrazione. A Bergamo si va per ripetere una prestazione di quel livello“. Sulle recenti difficoltà della squadra viola: “Non eravamo abituati a giocare ogni tre giorni. Perdere questa quantità di energie, sia fisiche che psicologiche, non ti fa allenare normalmente. Poi è stata una catena, abbiamo commesso troppi errori e perso troppe partite“. Sull’impegno odierno contro l’Atalanta, sottolinea e aggiunge: “Adesso abbiamo finalmente ricaricato le batterie, lavorando bene. La partita sarà complicatissima, ma andiamo lì per fare punti. Abbiamo dimostrato di poter battere l’Atalanta. Passato a Bergamo? Ero piccolissimo. In realtà, posso dire di essere legatissimo alla Fiorentina, è questo il mio ambiente, dove sono cresciute anche le mie figlie”.

Sul gioco di Italiano: “Mi sento molto a mio agio con lui, con il suo modulo e con le sue idee. Guardando le statistiche, sento che potrei dare ancora qualcosa in più, in termini di cross e assist. Sento spesso dire che i nostri attaccanti fanno pochi gol, ma penso che ognuno di noi debba sempre puntare a dare di più. Vlahovic? Adesso abbiamo altri attaccanti, li supportiamo. Dusan, comunque, è fantastico, a mio parere uno dei tre attaccanti più forti in Europa”.