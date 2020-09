Biraghi, la firma in arrivo sul nuovo contratto. Ma la Fiorentina cerca l’alternativa: Tre nomi nel mirino, altrimenti…

Per Biraghi questo è un momento importante. Ottima prestazione contro il Torino e forse già domani la firma su un nuovo contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 2024 con adeguamento di ingaggio.

Ma il club viola è al lavoro anche per vedere se è possibile cercare un’alternativa sul mercato. Su La Repubblica leggiamo che Pellegrini è un nome che piace. I viola stanno aumentando il pressing per battere la concorrenza del Genoa. Nel frattempo vengono monitorati anche altre profili come quello di Barreca del Monaco e Sema del Watford. Qualora non si presentasse l’occasione giusta la Fiorentina potrebbe anche rimanere così, adattando a sinistra giocatori come Lirola o Venuti.