Biraghi: “La migliore Fiorentina da quando sono qua, il gruppo si sta amalgamando. Iachini? Sappiamo come è fatta Firenze e le pretese che ci sono”

Il terzino della Fiorentina Cristiano Biraghi, autore di due assist per i gol siglati da Castrovilli nella gara di oggi contro l’Udinese, ha parlato così a Sky Sport a fine partita: “Siamo un’ottima squadra. Questo è il mio terzo anno a Firenze e penso che questa sia la Fiorentina più forte in cui ho giocato. Abbiamo esperienza e giovani di qualità che vengono aiutati. Adesso stiamo iniziando ad amalgamare bene il gruppo. Dobbiamo pensare domenica dopo domenica. Abbiamo un Presidente che investe e dobbiamo fare bene. Iachini? Sappiamo come è Firenze e la pressione della stampa che c’è. Si gioca sotto pressione perché è una piazza che pretende molto. Noi stiamo con l’allenatore, sappiamo che con lui possiamo fare un buon lavoro”.

