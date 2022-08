Biraghi: “La prestazione l’abbiamo fatta e siamo soddisfatti, con la Cremonese faremo una grande partita. Jovic gran giocatore”

Tocca al capitano Cristiano Biraghi prendere la parola per commentare la sconfitta della Fiorentina sul campo del Betis, a una settimana dal debutto in campionato: “E’ stata una bella amichevole contro avversario di livello, è importante farle perché sono partite vere. E’ normale che arriviamo da 4 settimane di lavoro e ancora non siamo al 110%, ci stiamo avvicinando e domenica saremo pronti. All’inizio abbiamo approcciato molto bene, non riuscivano a venirci a prendere, poi abbiamo faticato ma la partita è rimasta sempre lì. Abbiamo preso due gol su palla da fermo, più su errori individuali, l’importante è vedere la squadra che gioca con i concetti che portiamo avanti da un anno. I nuovi stanno si integrando. Sono sicurissimo che domenica faremo una gran partita da Fiorentina per avviare bene la stagione.

Il risultato non conta a livello di punti ma perdere non è mai bello, è normale che sia meglio perdere in amichevole. Nel complesso penso che la prestazione l’abbiamo fatta poi sicuramente andremo a migliorare. Sono sicuro che limeremo questi errori. I gol che fanno più male sono quelli subiti per difetti propri però questo è il calcio, c’è sempre da migliorare, loro sono una squadra di livello che fa l’Europa League. Possiamo uscire soddisfatti da questo precampionato.

Jovic? Luka è un gran giocatore, si è integrato benissimo nel nostro gioco, veniva sempre incontro a cucire la manovra. E’ normale che un attaccante voglia sempre fare gol, il nostro obiettivo è riportarlo ad essere il vero Jovic. Dodo? Abbiamo preso un gran giocatore con esperienza europea, è qui da 15 giorni per cui non possiamo pretendere che sia al 100%. Credo che possa migliorare e già da domenica vedremo un gran giocatore”.