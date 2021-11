Biraghi lascia la Nazionale per motivi personali

Potrebbe piovere sul bagnato per quanto riguarda la difesa della Fiorentina. Non solo Davide Calabria, anche il capitano gigliato Cristiano Biraghi è costretto a lasciare il ritiro della Nazionale azzurra.

Come informa l’ufficio stampa dell’Italia, il difensore rientra a casa per motivi personali. Da capire ancora la motivazione precisa che ha portato a lasciare il ritiro azzurro dopo il rientro in “rosa”.