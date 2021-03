Biraghi lavora a parte, Kokorin esercizi specifici per il recupero: le ultime dal Centro Sportivo

La Fiorentina è tornata al Centro Sportivo Davide Astori questa mattina per preparare al meglio la sfida di Domenica contro il Milan.

Rispetto agli assenti di Benevento, si è allenato in gruppo Sofyan Amrabat. Lavoro differenziato per il terzino Cristiano Biraghi, esercizi specifici invece per l’attaccante russo Aleksandr Kokorin.

Vedremo chi riuscirà a rientrare in vista della partita con i rossoneri, intanto la Fiorentina lavora in campo.