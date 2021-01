Biraghi l’insostituibile, uno dei fidati di Prandelli che ha chiuso le porte a Barreca 

Il girone d’andata di questo campionato si è ormai concluso, e stasera la Fiorentina ripartirà proprio dal Torino, la prima delle prossime diciannove sfide che decreteranno le sorti della squadra di Rocco Commisso. Punto di svolta stagionale, in cui è lecito tirare le somme e fare alcune analisi.

Prandelli, da quando si è insediato sulla panchina viola, ha dapprima tentato di mutare la Fiorentina a sua immagine e somiglianza, accorgendosi presto che la squadra non era affatto pronta ad un cambiamento tattico così radicale. Per questo fiducia al vecchio modulo e soprattutto a quegli uomini che ormai a Firenze conosciamo bene. Uno di questi è senza dubbio Biraghi, il quarto giocatore gigliato più utilizzato in questa stagione (1630 minuti) dopo Dragowski, Milenkovic e Amrabat.

Così come tutta la squadra, il rendimento del terzino sinistro viola è stato altalenante, seguendo di pari passo le prestazioni discontinue dell’intera Fiorentina. Buone prestazioni come quella sfornata allo Stadium contro la Juventus, ma anche altre meno convincenti come quella contro la Lazio solo per ricordarne una. Detto che ovviamente è lecito che un calciatore attraversi periodi più o meno favorevoli, in quelli in cui Biraghi è apparso piuttosto annebbiato non è stato quasi mai sostituito con il suo diretto concorrente per la fascia mancina. Antonio Barreca infatti, acquistato appena la scorsa estate, ha collezionato sin qui solamente due presenze e 83’ all’interno del rettangolo verde.

Sconosciute ai più le ragioni per cui mister Prandelli non gli abbia quasi mai concesso una chance per mettersi in mostra, bisogna ricordare che anche Igor durante la gestione Iachini era scivolato in fondo alle preferenze dell’ex tecnico viola, salvo dimostrare a tutti, Prandelli compreso, le sue qualità appena qualche mese dopo, conquistandosi col tempo un ruolo da titolare nella recente Fiorentina. Barreca non ha avuto la stessa fortuna del difensore brasiliano, e per questo non è da escludere una sua partenza last minute dalla Fiorentina addirittura in questa finestra di mercato.