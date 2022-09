Biraghi meglio di Salah: il capitano della Fiorentina soffia una statistica record in Europa all’ex attaccante viola

Una statistica di cui andare fieri. E’ quella di Cristiano Biraghi e la sua media passaggi chiave per partita accumulata nel corso di questo inizio di stagione. Secondo quanto riporta il sito specializzato WhoScored.com, il capitano della Fiorentina ha la media più alta di tutti i top 5 campionati europei con 4,3 passaggi chiave per gara.

Un primo posto strappato ad un campione che il viola lo conosce bene: Mohamed Salah, attaccante del Liverpool che ha accumulato una media di 4 passaggi chiave per partita.

🔐 Only Cristiano Biraghi (4.3) averages more key passes per game than Mo Salah (4) in Europe’s top 5 leagues this season pic.twitter.com/ficbdLYu8w

— WhoScored.com (@WhoScored) September 5, 2022