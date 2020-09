Biraghi non basta a Iachini: ecco le idee di Pradè per rinforzare la fascia sinistra

Nonostante il rientro a Firenze di Cristiano Biraghi, Daniele Pradè sembra intenzionato a tornare sul mercato per dare un’alternativa a Beppe Iachini sulla fascia sinistra. Dopo le partenze, entrambe in prestito, di Terzic e Ranieri la Fiorentina è infatti scoperta sulla sinistra e quasi sicuramente nell’ultima settimana di mercato la dirigenza viola cercherà di trovare l’occasione giusta per migliorarsi.

Quest’oggi il quotidiano Tuttosport ha confermato il forte interesse della società viola per lo svedese Ken Sema, l’ostacolo piu grande resta il Watford. Il club inglese è di proprietà della famiglia Pozzo che sicuramente lotterà fino all’ultimo per trattenere il giocatore, la trattativa della passata stagione per portare in viola De Paul dall’Udinese è solo un esempio. Proprio per questo la Fiorentina dovrà presentare la giusta offerta per far partire l’esterno classe ’93.. In caso di mancato accorto la Fiorentina sembra pronta a virare su un altro profilo: l’alternativa è il classe ’95 Antonio Barreca , attualmente al Monaco ma che ha già avuto esperienza in Serie A con la maglia del Torino.