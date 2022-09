Biraghi: “Non ci poniamo limiti in Conference. Stiamo costruendo qualcosa di importante”

L’esterno sinistro della Fiorentina, Cristiano Biraghi, a poche ore dall’esordio nella fase a gironi della Conference League, ha dichiarato: “Noi siamo già entrati nell’ottica delle partite europee contro il Twente. Quello sembrava più un preliminare di Europa League che di Conference e se non passavamo il turno era come non aver centrato l’obiettivo europeo. Ci siamo meritati di centrare quell’obiettivo l’anno scorso”.

E ancora: “Cercheremo di fare il massimo e penso che sia importante archiviare la partita che hai fatto e pensare a quella dopo. Stiamo costruendo qualcosa di livello, ma ci vuole livello per andare ancora avanti. L’anno scorso abbiamo raggiunto un traguardo incredibile e siamo arrivati appena sotto a sei squadre che avevano rose importantissime. Non ci poniamo limiti in Conference”.