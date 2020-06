Biraghi non convince, ma c’è un particolare che fa comodo all’Inter: sul tavolo anche il prolungamento del prestito con Dalbert

A Milano, sponda nerazzurra, Cristiano Biraghi non ha convinto del tutto. Antonio Conte infatti per la prossima stagione avrebbe scelto Candreva e Young come titolari per la prossima stagione, mettendo sempre più in dubbio la permanenza di Biraghi. C’è un particolare che però potrebbe far comodo all’Inter: il terzino in prestito dalla Fiorentina è cresciuto nelle giovanili nerazzurre e questo è un fattore molto importante per la lista UEFA. Sul tavolo della trattativa c’è anche l’ipotesi del prolungamento dei prestiti di Biraghi all’Inter e Dalbert alla Fiorentina per un altro anno. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

