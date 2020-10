Biraghi: “Non ricordo mai la data precisa del mio primo gol in Nazionale ma la dedica non la potrei mai dimenticare…” VIDEO

Intervista doppia in casa azzurra con protagonisti Jorginho e Cristiano Biraghi e l’esterno sinistro viola ha parlato anche del suo primo gol in Nazionale, arrivato un paio di anni fa, nell’ottobre 2018: “Ricordo la data del primo gol di Jorginho ma non la mia (ride ndr). La dedica però non si dimentica, lo dedicai a Davide Astori, che era mancato da poco, avevo un bel legame con lui”.

