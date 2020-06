Biraghi per Spinazzola? Attenzione, perché lo scambio tra Fiorentina e Roma potrebbe essere diverso…

Cristiano Biraghi per Leonardo Spinazzola. Negli scorsi giorni era emersa questa ipotesi di scambio tra Fiorentina e Roma in vista del prossimo mercato. Ma secondo Il Romanista il ‘baratto’ tra queste due società potrebbe essere un altro. Confermata la presenza sul piatto del primo, mentre i giallorossi potrebbero offrire in cambio Alessandro Florenzi, uno che alla dirigenza viola piace lo stesso e che potrebbe essere utile in più ruoli all’interno del campo. Florenzi sarà di ritorno nella Capitale dopo l’esperienza in prestito al Valencia.

