Biraghi: “Pioli per me è stato come un secondo padre. L’entusiasmo di Commisso e le sue grandi idee mi hanno convinto a sposare il progetto Fiorentina”

Intervistato da Tuttosport, Cristiano Biraghi ha parlato anche del suo ex tecnico Stefano Pioli: “Devo a lui tantissimo sia come allenatore che come uomo. È stato un secondo padre, venivo da un periodo non molto felice della mia carriera e mi ha dato grande fiducia e autostima, con lui sono cresciuto tantissimo fino ad arrivare in Nazionale. Gliene sarò per sempre grato, spero di rivederlo presto in panchina (questo virus è un incubo) e gli auguro sempre il meglio tranne domani. I miei cross non vanno a “segno”? I nostri attaccanti sono giovani ma molto validi, detto ciò bisogna crescere e migliorare tutti assieme. Convinto dal progetto viola? L’entusiasmo del presidente Commisso, la passione e la voglia di crescere sua e di tutta la società. Hanno grandi idee, spero possano essere tutte realizzate, vorrebbe dire che la Fiorentina avrà un bel futuro”.

