Biraghi: “Pronto a chiudere la mia carriera alla Fiorentina e l’ho già detto a chi di dovere. Nello spogliatoio abbiamo un codice e chi non lo rispetta…”

MOENA – Capitano, leader dello spogliatoio e con la volontà di rimanere a lungo alla Fiorentina. Questo è Cristiano Biraghi che sull’ipotesi di poter chiudere la carriera a Firenze ha detto: “Io sono qua, l’ho già riferito a chi dovevo dirlo io ho dato la mia massima disponibilità per trovare la soluzione per rimanere qua il più a lungo possibile. Ho realizzato il sogno di andare a giocare all’Inter, ma era anche una rivalsa personale. Sono tornato indietro e non è un problema stare qua e chiudere a Firenze la mia carriera”.

Su Milenkovic che è al centro di diverse chiacchiere di mercato: “Chi entra nello spogliatoio della Fiorentina sa che c’è un codice. Chi lo rispetta bene, chi non lo rispetta lo mettiamo direttamente fuori noi. Vlahovic l’ha fatto fino all’ultimo e non abbiamo avuto problemi, lo stesso sta facendo ora Milenkovic“.

Su Dodò: “Ci ho giocato contro ed è un grande giocatore. La Fiorentina ha fatto un acquisto importante. E’ giovane ma ha già esperienza in Europa e quindi questo serve”.