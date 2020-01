Biraghi ricorda Astori: “Credeva in me, mi diceva sempre che sarei potuto arrivare in Nazionale”

Cristiano Biraghi, terzino sinistro di proprietà della Fiorentina in prestito con diritto di riscatto all’Inter, nel corso di un’intervista a Inter TV ha parlato di Davide Astori e dell’esultanza a lui dedicata in Nazionale. Queste le sue parole: “Astori credeva tanto in me, dicendomi sempre che sarei potuto arrivare in Nazionale. Per questo dopo il gol con l’Italia mi sono sentito di fare quella dedica a lui, alla sua compagna e alla sua bambina. E’ stato un mix di emozioni, gioia e dolore. Con Davide avevo davvero un grande rapporto, era il nostro capitano e cercare sempre di darci consigli”.