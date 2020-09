Biraghi: Rinnovo o divorzio? Le divergenze con la Fiorentina, ma alla fine…

In casa Fiorentina c’è in ballo la questione del rinnovo del contratto per l’esterno sinistro, Cristiano Biraghi. Il giocatore chiede un ingaggio più alto rispetto a quello pattuito con i viola nell’estate 2017 al momento del suo acquisto dal Pescara. Ieri nel centro sportivo gigliato si è visto il suo procuratore, Mario Giuffredi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio rimangono divergenze su durata ed entità del contratto. Nonostante questo prevale la fiducia sul buon esito della trattativa.

