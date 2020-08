Biraghi scava il gap con Dalbert e Iachini ora ci punta eccome: ma la Fiorentina cerca anche il suo alter ego

Tra Dalbert e Biraghi non c’è poi tutta questa differenza, pensano in molti. In realtà tra le stagioni del brasiliano e dell’azzurro un certo distanziamento c’è stato: in nerazzurro Biraghi ha lottato, anche se più da lontano di quanto dica la classifica, per lo scudetto ma soprattutto per l’Europa League. Non un titolare ma comunque parte delle rotazioni, con 4 presenze anche in Champions League. Un giocatore che torna a Firenze insomma con un bagaglio d’esperienza decisamente accresciuto, rispetto invece a un Dalbert che in viola ha lasciato più volte a desiderare. In ogni caso, Iachini sembra voler puntare sul mancino di ritorno da Milano, adatto sì a coprire tutta la fascia ma anche a fare il terzino. La società viola cerca però anche il suo alter ego, con i soliti Sema e Spinazzola tra i candidati.

