Biraghi: “Se stiamo assorbendo bene l’addio di Vlahovic, il merito va a tre componenti fondamentali. Sarà difficile fermarlo ma…”

Cristiano Biraghi, difensore e capitano della Fiorentina, a Tuttosport ha parlato anche dell’ex Vlahovic: “Tutta la Juve è forte. Certo, quanto ha fatto e sta facendo Dusan è sotto gli occhi di tutti, dimostra il giocatore che è e quello che può diventare. Sarà difficile fermarlo, ma la Juve non è solo lui”.

Poi, sulla scelta del serbo, ha aggiunto: “Ognuno è responsabile delle proprie scelte, Dusan ha fatto la sua e questo è il calcio. La sua cessione ha fatto clamore soprattutto per la rivalità fra le due piazze. In ogni caso, finché lui è stato con noi ha sempre dato il massimo. Detto questo, se stiamo assorbendo bene il suo addio il merito va al supporto incredibile dei nostri tifosi, a un gruppo molto unito e in particolare alla società che, a proposito di scelte, l’estate scorsa ne ha fatta una che si sta rivelando azzeccatissima: Vincenzo Italiano. È solo al secondo anno di Serie A, ma ci ha dato la svolta”.