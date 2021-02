Biraghi: “Serve la partita perfetta per battere l’Inter. Prandelli ha portato un entusiasmo incredibile, è legatissimo alla Fiorentina. Kokorin ha colpi da grande calciatore”

Domani sera la Fiorentina affronterà l’Inter per la terza volta in stagione (due in campionato più una in Coppa Italia). Chi vivrà la partita in modo particolare sarà sicuramente Cristiano Biraghi che l’anno scorso ha vestito anche la maglia nerazzurra: “Serve la gara perfetta – spiega a La Gazzetta dello Sport – Dovremo essere attenti in fase difensiva, facendogli male quando arriveranno le occasioni”

Su Prandelli, racconta: “Ha portato un entusiasmo incredibile, è legatissimo a Firenze e alla Fiorentina. Ha capito subito su cosa lavorare pur avendo principi di gioco solidissimi”.

Sui volti nuovi arrivati nel mercato di gennaio: “Kokorin ha colpi da gran calciatore e tanta voglia, ha solo bisogno di tempo per adattarsi. Malcuit conosce già le dinamiche del nostro calcio, ci darà una grande mano”.