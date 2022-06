Biraghi sfida la Germania: ecco la formazione ufficiale degli Azzurri per la Nations League

Come anticipato in giornata, Cristiano Biraghi ci sarà e partirà dal primo minuto nella sfida di Nations League tra Italia e Germania. Il capitano della Fiorentina è stato scelto dal ct Roberto Mancini nel suo ruolo naturale di terzino sinistro nella difesa a 4 degli Azzurri. Queste le formazioni delle due nazionali per l’incontro che inizierà alle 20:45:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bastoni, Acerbi, Biraghi; Tonali, Cristante, Frattesi; Politano, Scamacca, Pellegrini. Allenatore: Roberto Mancini

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Henrichs; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sanè; Werner. Allenatore: Hans-Dieter Flick