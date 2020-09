Biraghi si scordi i soldi che gli dava l’Inter: Ci sono per davvero i margini di una trattativa con la Fiorentina?

700 mila euro. Questo è più o meno l’ingaggio che la Fiorentina, per contratto attuale, garantisce a Cristiano Biraghi. Una cifra distante dal milione e 800 mila euro che invece l’Inter gli ha elargito per la stagione appena conclusa.

E’ da questo tipo di considerazione che il giocatore e il suo entourage sono partiti per richiedere più soldi e una revisione dell’accordo ai viola. Il tutto unito al fatto che, volenti o nolenti, si parla pur sempre di un giocatore che è in Nazionale (restiamo ai dati oggettivi ed evitiamo in questo caso di parlare di meritocrazia e di mancanza di alternative).

In una situazione del genere un chiarimento tra le parti sarà indispensabile, partendo però da un punto che è fermo: la Fiorentina non può e non vuole dare al giocatore la stessa cifra che prendeva a Milano. Detto questo resta da capire se ci sono i margini per portare avanti questa convivenza o se, per il bene di tutti, è meglio separarsi e vendere l’esterno sinistro.

Qualcosa si era mosso in questo senso, in direzione Roma giallorossa, ma dopo il cambio di proprietà resta da capire se Biraghi interessa ancora oppure no. Un caso da seguire e che promette sviluppi entro breve quello dell’ex Pescara.