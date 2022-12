Biraghi: “Sono il capitano di una squadra che rappresenta un popolo, non posso permettermi di avere delle falle nel comportamento. Preferisco far parlare i fatti”

Attraverso i media ufficiali, il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha spiegato cosa significa per lui avere questo ruolo all’interno della squadra: “La leadership è molto importante per me. Sono leader di un gruppo, sono il capitano di una squadra che rappresenta una città e un popolo, il popolo viola, un popolo meraviglioso e molto esigente”.

E ancora: “Fare il capitano significa avere la leadership e si dimostra in ogni momento, in campo e fuori dal campo, soprattutto nei momenti negativi. Non posso permettermi di avere delle falle nel comportamento, non posso farmi vedere molle o in difficoltà“.

Infine: “Non è un ruolo semplice, ma l’ho sempre avuto dentro di essere un trascinatore e un esempio per tutti. Essere leader è una cosa che ti viene da dentro. Ci sono i leader ‘silenziosi’ e quelli più ‘chiacchieroni’…io cerco di essere la via di mezzo: tante volte serve una voce, ma preferisco far parlare i fatti“.