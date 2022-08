Biraghi-Sottil: la Fiorentina fa male al Twente sulla sinistra

C’è un fattore che lega entrambi i gol realizzati dalla Fiorentina al Twente nella partita d’andata dei preliminari di Conference League. Entrambi, infatti, sono nati dalla fascia sinistra della squadra di Vincenzo Italiano e, più precisamente, dal tandem formato da Cristiano Biraghi e Riccardo Sottil.

Dopo appena un minuto, un colpo di tacco dell’esterno ha mandato il capitano viola al cross per il colpo di testa vincente di Nico Gonzalez. Qualche minuto più tardi, il terzino ha “ricambiato” il favore lanciando Sottil in profondità: bravissimo, nell’occasione, il classe ’99 a metterla dentro per la scivolata di Cabral che è valsa il 2-0.