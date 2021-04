Biraghi sprinta verso il futuro: le prospettive dell’esterno della Fiorentina

A Firenze e dintorni il nome di Cristiano Biraghi è sempre stato fonte di grandi divisioni. Secondo alcuni tifosi, l’esterno di Cernusco sul Naviglio è uno dei grandi problemi della Fiorentina e in molti lo vorrebbero lontano nella prossima stagione. Altri, probabilmente in minoranza, lo ritengono un giocatore normale che però può fare bene in riva all’Arno: la pensa così anche il ct Mancini, che continua a convocarlo anche se è finito dietro a Emerson e Spinazzola nelle gerarchie e difficilmente avrà un posto nella rosa azzurra agli Europei.

Ad ottobre Biraghi ha prolungato il contratto fino al 2024 e guadagna 1.4 milioni di stagione. Per capire cosa ne sarà di lui bisogna aspettare la scelta del nuovo allenatore viola, che darà indicazioni precise su tutti i giocatori presenti in rosa.