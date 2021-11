Biraghi: “Stasera abbiamo sfatato un mito. Non si possono però riaprire le partite così”

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi commenta così a Sky Sport la vittoria ottenuta contro il Milan per 4-3 questa sera: “Abbiamo sfatato il mito che con le grandi non vinciamo mai. Abbiamo sofferto forse pure troppo per come si era messa la gara. Erano importanti i tre punti e lunedì analizzeremo gli errori, perché riaprire certe gare così dal 3-0, può essere un problema. Rispetto ad altrepartite siamo stati un po’ più attenti, da lunedì però pensiamo già alla prossima”.

E alla domanda su quanto può servire ai viola questa vittoria risponde: “Serve per la classifica e per il morale. Contro la prima della classifica dà anche tanta autostima. Abbiamo fatto tutti una grande partita. Abbiamo preso tre gol ma su errori nostri in fase di costruzione. Miglioreremo su questo”.