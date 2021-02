Biraghi: “Un momento difficile che non ci aspettavamo, Commisso ci ha chiesto risultati. La nostra classifica è brutta ma non dobbiamo avere paura”

“E’ un momento difficile che non ci aspettavamo, dobbiamo uscirne al più presto”. L’esterno sinistro della Fiorentina, Cristiano Biraghi, si è espresso così in un’intervista rilasciata al TGR Toscana, a poche ore dalla delicata trasferta dei viola contro la Sampdoria.

Il giocatore ha anche aggiunto: “Il presidente Commisso (ripartito ieri per l’America ndr) non è soddisfatto dei risultati. La classifica? E’ brutta, ma non dobbiamo avere paura”. L’intervista integrale andrà in onda all’interno del TG in onda alle ore 14 su RaiTre.