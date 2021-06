Birindelli: “Sono sorpreso. Avevo sentito Gattuso dopo la firma e mi pareva felice di iniziare questa nuova avventura alla Fiorentina”

L’ex difensore di Empoli e Juventus Alessandro Birindelli ha parlato a Tuttomercatoweb.com a margine dell’incontro ‘Invasione di campo’, a Marina di Pisa svoltosi ieri: “Sono sorpreso della separazione tra Gattuso e la Fiorentina. Avevo sentito Rino dopo la firma e mi pareva felice di iniziare questa nuova avventura. Visto quel che è accaduto viene da chiedersi perché non ci siano stati contatti per non arrivare a questo punto. Italiano? Bel profilo, ma credo che ora sia più importante avere chiarezza sulle idee di mercato”.