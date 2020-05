“Bisogna tornare in campo con la voglia di correre dietro a un pallone come da bambini”

L’allenatore Gianni De Biasi è intervenuto sulla ripresa del campionato a Lady Radio: “In linea di massima cerco di non preoccuparmi prima che le cose accadano, studio i probabili turnover per cercare di avere forze fresche in campo. C’è da capire la condizione atletica, c’è da rifocalizzare mentalmente sulla competizione e credo che ci siano margini di manovra, credo che i ragazzi siano delle macchine abituate a carichi di lavoro importanti e pressioni. C’è da rifocalizzarsi per dare il via a un campionato che ci auguriamo tutti che ricominci”.

E poi: “Dobbiamo tornare a divertirci, ovviamente è un gioco che poi è diventato lavoro, in tanti non possono dire una cosa simile. Bisogna tornare bambini con la voglia di tornare a correre dietro a un pallone”