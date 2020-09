Biti: “Le curve possono essere spostate. Abbiamo bisogno di un impianto nuovo, fruibile e sicuro”

La Senatrice del Partito Democratico, Caterina Biti è intervenuta su Lady Radio parlando dell’emendamento: “Non possiamo che essere felici per questo emendamento, per Firenze e per le città che hanno impianti sportivi vincolati. C’era bisogno di questo emendamento. Abbiamo raggiunto un ottimo risultato”

E sul Franchi: “Il progetto dovrà tener conto delle osservazioni del Ministero. L’abbiamo messo come decisore assoluto sulle curve. L’emendamento prevede che le curve siano spostate, è estremamente innovativo. Siamo onorati di avere uno stadio che è sui libri di storia. Ora abbiamo bisogno un impianto nuovo, fruibile, sicuro”