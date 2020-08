Biti: “Vincoli sul Franchi come quelli su Palazzo Vecchio. Con l’emendamento non sarà scavalcata la Soprintendenza”

Al Pentasport di Radio Bruno è intervenuta l’Onorevole senatrice Caterina Biti per parlare della diatriba stadio. Queste le sue parole: “L’emendamento che abbiamo proposto tutela tutti gli impianti e vuole portare avanti un’idea di ammodernamento o di costruzione per avvicinare l’Italia al livello internazionale. L’emendamento permette di mantenere solo gli elementi essenziali e intoccabili. I vincoli sul Franchi sono come quelli su Palazzo Vecchio e attualmente non possono essere tolti. Con l’approvazione dell’emendamento non verrà scavalcata la Soprintendenza“.

0 0 vote Article Rating