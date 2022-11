Bivio Gonzalez

Il Corriere dello Sport-Stadio si concentra sul tema Nico Gonzalez. Da subito, l’attenzione sarà tutta rivolta a capire quale linea adotterà la società di Commisso con l’argentino. Sì cercherà di tutelare un patrimonio economico e tecnico riposizionandolo centrale a infortunio risolto alla causa viola per gli impegni su tre fronti da gennaio in avanti, oppure sarà scelta la strada della cessione facendo prevalere il disappunto per il comportamento imputato all’attaccante argentino e ben evidenziato dalle dichiarazioni di Barone e Italiano pre e post Milan-Fiorentina?