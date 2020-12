Bizzarri: “La situazione di Fiorentina e Genoa è simile. Piatek? Rimane un mistero, non so se sia un pacco o un buon giocatore”

Il presentatore televisivo e noto tifoso genoano Luca Bizzarri è intervenuto così a Lady Radio in vista del match di lunedì tra viola e rossoblu: “La situazione di Fiorentina e Genoa è simile, credo che però la qualità della rosa viola sia superiore alla nostra. Non mi aspettavo infatti che la Fiorentina fosse in questa posizione dopo dieci giornate. Per me quel giocatore rimane un mistero. Quando è arrivato da noi nessuno pensava fosse un centravanti valido, poi in sei mesi ha segnato in continuazione. Non saprei ancora dirvi se è un pacco o un buon giocatore però”.

