Blackout TV, mezz’ora senza le immagini di Fiorentina-Salernitana

Un problema tecnico. E’ quello che si è verificato solo per la partita Fiorentina-Salernitana andata in onda ieri sera con inizio alle ore 20.45. Molti utenti hanno segnalato che lo streaming di DAZN non funzionava su alcun dispositivo. E la situazione non cambiava nemmeno dopo aver riavviato l’app o effettuato nuovamente l’accesso. Sugli schermi compariva un messaggio di errore e di fatto era impossibile assistere alla gara.

Un problema imputabile esclusivamente a DAZN, un black out durato circa 30 minuti.