Bloccato l’arrivo di Provedel alla Lazio, i biancocelesti pensano ad un ex portiere viola. Per Dragowski la strada per la nuova meta è ormai tracciata

Sulle pagine de Il Corriere dello Sport di oggi si legge come ieri pomeriggio la trattativa per l’approdo alla Lazio del portiere Ivan Provedel dello Spezia era ancora bloccata. Ci sarebbe da risolvere soltanto l’impasse tra il presidente dei biancocelesti Lotito e l’entourage sulla commissione di 1 milione di euro, scontata del 30% dall’agente rispetto agli accordi iniziali. L’affare resta fermo nonostante l’intesa da 2,5 milioni con lo Spezia, motivo per il quale i capitolini starebbero puntando l’ex portiere della Fiorentina Marco Sportiello, il quale può lasciare l’Atalanta.