Boadu risponde a Ranieri: il Monaco interrompe la striscia di vittorie della Fiorentina nelle amichevoli

Fiorentina-Monaco 1-1 (13′ Ranieri, 60′ Boadu)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodô (80′ Kayode), Martinez Quarta (66′ Milenkovic), Ranieri (66′ Igor), Biraghi (80′ Terzic); Mandragora (71′ Barak), Bianco (71′ Duncan); Benassi, Bonaventura (71′ Jovic), Saponara; Cabral.

90′ Finisce qui l’amichevole al ‘Franchi’: la Fiorentina pareggia 1-1 contro il Monaco. Al gol di Ranieri siglato al 13′ ha risposto Boadu al 60′.

88′ Lancio di Milenkovic per Jovic che prova ad innescare Benassi, il quale però non controlla il pallone e lo perde.

85′ Altro cambio nel Monaco: esce Gerson Martins e va in campo Bamba.

84′ Bel pallone lavorato da Saponara e servito a Benassi per il suo tiro da fuori che esce fuori di poco.

83′ Va subito al cross basso in area Terzic, la difesa del Monaco allontana il pallone.

80′ Altri cambi per la Fiorentina: escono Biraghi e Dodô, tocca a Terzic e Kayode.

77′ Nel Monaco esce l’autore del gol Boadu, va in campo Lemarechal.

75′ Fiorentina che continua a gestire il pallone, ma mancano le occasioni da gol.

72′ Prova a involarsi verso la porta Cabral, ma viene chiuso al limite dell’area dai difensori del Monaco.

71′ Triplo cambio per la Fiorentina: escono Bianco, Mandragora e Bonaventura, ci sono Duncan, Barak e Jovic, con quest’ultimo che giocherà quindi insieme a Cabral in attacco.

69′ Prova a dare una scossa alla partita Bonaventura con un tiro da fuori che esce di poco.

66′ Cambiano i centrali per la Fiorentina: escono gli ammoniti Ranieri e Martinez Quarta, tocca a Igor e Milennkovic.

64′ Occasione sprecata da Cabral dopo un uno-due con Benassi: l’attaccante viola cerca il secondo palo in area piccola con un rasoterra ma non lo trova.

62′ Doppio cambio nel Monaco: escono Daland e Magassa, vanno in campo Bery e Coulibaly.

60′ Gol del Monaco. Sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti spizza di testa Embolo e lo serve per il tap-in di Boadu che segna il pareggio. Fase difensiva della Fiorentina da rivedere in questa circostanza.

58′ Ammonito Ranieri per un fallo commesso su Golovin che si stava involando verso la porta.

55′ Imbucata in area di Cabral per Saponara, ma il giocatore viola viene stoppato dalla difesa monegasca. La Fiorentina deve mostrarsi più pimpante in queste occasioni.

52′ Possesso palla della Fiorentina che cerca degli spunti per andare verso la porta ma il muro difensivo del Monaco sembra reggere.

49′ Fiorentina che deve alzare un po’ il baricentro, il Monaco sembra invece più dinamico in questo inizio di ripresa.

46′ Il secondo tempo inizia senza cambi per la Fiorentina, mentre il Monaco è uscito Ben Seghi per Embolo.

45′ Il primo tempo finisce con la Fiorentina in vantaggio per 1-0 sul Monaco grazie al gol di Ranieri realizzato in seguito a uno schema su calcio di punizione. Da segnalare una bella parata di Terracciano in questa prima frazione di gioco.

43′ Brutto fallo su Gerson Martins da parte di Biraghi in scivolata che si prende il cartellino giallo.

40′ Partita calata di ritmo da entrambe le parti, con le due squadre che non stanno trovando spunti per sfondare le rispettive difese avversarie.

37′ Cross di Biraghi da calcio d’angolo, pallone che finisce direttamente tra le braccia del portiere Nubel.

34′ Ammonito Magassa nel Monaco.

31′ Occasione per il Monaco: errore di Quarta in area che perde un pallone e Oliveira Silvia va al tiro diretto in porta dopo un’azione prolungata dei suoi compagni, ma Terracciano para deviando sopra la traversa.

28′ Ammonito Martinez Quarta per aver commesso fallo su Boadu lanciato verso la porta.

26′ Ritmi intensi a centrocampo, dove i falli si stanno susseguendo continuamente.

23′ Punizione del Monaco che diventa un cross sul secondo palo, Terracciano interviene in uscita.

20′ Si rivede il Monaco in attacco, ma la difesa viola sbroglia prontamente le trame di passaggio degli avversari.

17′ Ci prova Biraghi su calcio di punizione, pallone che finisce alto di poco.

14′ GOL Fiorentina! Ranieri! Bello schema su punizione con Bonaventura che pesca Saponara, il quale serve di tacco Benassi per il tiro. La conclusione viene respinta dal portiere Nubel e Ranieri in area ribadisce di potenza in porta per l’1-0!

13′ Ammonito Badiashile nel Monaco per fallo in scivolata su Cabral.

11′ Erroraccio della difesa monegasca e grande occasione per la Fiorentina, con Bonaventura che serve Mandragora per il piattone indirizzato verso la porta, salva sulla linea Daland.

8′ Rischia il cartellino Bianco andando a gamba tesa su un avversario; il centrocampista viola chiede subito scusa.

5′ Bella combinazione tra Cabral e Benassi, con il pallone che viene messo in area per Bonaventura, ma una deviazione lo manda sui piedi di Saponara che, ostacolato da due difensori, prova il tiro ravvicinato calciando fuori.

3′ Monaco che gestisce il pallone con ordine avvicinandosi sempre di più alla porta difesa da Terracciano, la difesa viola è attenta.

1′ Dopo il minuto di silenzio per il compianto ex tecnico viola Sinisa Mihajlovic, scomparso ieri, inizia la sesta partita amichevole al ‘Franchi’.

Passano i giorni, si avvicina il ritorno del campionato e la Fiorentina alza ancor di più il livello dei suoi test: oggi è il turno del Monaco e sarà partita vera contro gli uomini di Philippe Clement, sesti in Ligue 1 e con diversi giocatori di fama internazionale in rosa. Da Minamino a Ben Yedder e Volland, per un attacco davvero potente: ieri i monegaschi hanno aperto la loro piccola tournée italiana a Empoli, vincendo per 1-0. Oggi invece il confronto al ‘Franchi’ alle 15 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale della gara, con spazio per le voci dei protagonisti a fine gara.

