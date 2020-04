In un’intervista a Spiegel ha parlato l’attaccante di proprietà della Fiorentina Kevin-Prince Boateng. Tra i temi toccati anche la sua volontà di tornare a giocare in Germania, desiderio che avrebbe voluto esaudire già a gennaio. Queste le sue parole: “Mi sarebbe piaciuto molto tornare all’Herta Berlino. Avevo mandato un messaggio a Klinsmann ma non ho mai ricevuto risposte. Mi sarebbe piaciuto scrivere anche un nuovo inno per il club”.