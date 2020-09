Boateng: “Al Monza l’avventura più grande della mia carriera. Potevo rimanere tranquillo alla Fiorentina, ma…”

Il nuovo acquisto del Monza Kevin Prince Boateng si è presentato ai media nella consueta conferenza stampa. Queste le sue parole: “Questa è l’avventura più grande di tutta la mia carriera. Per tanti motivi sarei potuto rimanere tranquillo a Firenze, ma sono abituato alle pressioni e per questo sono qui. sarebbe stato difficile dire no a Berlusconi e Galliani, con loro ho un legame che è extra calcistico”.

Intanto sul web appare il suo video di presentazione alquanto… principesco!