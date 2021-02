Boateng: “Avevo tante offerte ma non potevo dire di no a Berlusconi

Quest’oggi L’Equipe ha dedicato un lungo reportage sul Monza di Silvio Berlusconi, intervistando l’amministratore delegato dei brianzoli Adriano Galliani e l’attaccante ex Fiorentina Kevin Prince Boateng. Il ghanese ha parlato del suo approdo al Monza, queste le sue parole: ” Ad Agosto avevo molte offerte, provenienti da tutto il mondo: dagli Stati Uniti, dalla Spagna, dalla Germania e anche da altre parti dell’Italia. Mi ricordo bene che Galliani mi chiamava tutti i giorni per farmi capire che mi voleva, mi stressava tutti i giorni: «Ti aspettiamo, abbiamo una grande squadra, devi cogliere l’occasione». Mi ha fatto chiamare persino da Berlusconi. A lui non potevo dire di no, l’ho fatto anche per gratitudine, sono verso la fine della mia carriera. Loro conoscono il calcio, so cosa vogliono costruire”.

