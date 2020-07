Boateng delizia Istanbul con “un colpo” da Kung Fu – VIDEO

Vi ricordate Kevin Prince Boagteng, che ha collezionato solo 14 presenze e una rete ed è stato ceduto dopo soli sei mesi? Ecco adesso l’attaccante ghanese della Fiorentina gioca ad Istanbul al Besiktas, dove quest’oggi ha deliziato tutti con una giocata in allenamento. Chissà che con un pò di fiducia e di continuità in più Boateng non potesse rivelarsi determinante per questa Fiorentina. Ecco cosa ha fatto il Boa in allenamenti, un colpo da Kung Fu difficile da replicare:

0 0 vote Article Rating