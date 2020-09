Boateng è già un idolo a Monza, Armellino: “E’ un onore averlo con noi, speriamo che ci dia quello che ha dato in questi anni”

L’attesa in casa Monza per Kevin Prince Boateng è trepidante: l’attaccante classe ’87 è arrivato dalla Fiorentina nei giorni scorsi e ieri ha assistito all’esordio del club di Berlusconi in Serie B (0-0 con la Spal). Il suo nuovo compagno Marco Armellino ha commentato così a Dazn lo sbarco dell’ex viola: “Boateng? È un onore averlo come compagno, lo aspettiamo a braccia aperte e speriamo ci dia quello che ha dato in questi anni”.

