Boateng e Thereau in coro contro la folle idea razzista di due medici francesi – FOTO

In diretta tv francese, sull’emittente LCI, due medici transalpini hanno affrontato il tema Coronavirus proponendo di testare i nuovi vaccini in Africa, dove “non hanno mascherine e rianimatori“. Una follia razzista che ha inevitabilmente scatenato un putiferio sui social e non solo. Tra i tanti che si sono scagliati contro i due medici anche i due calciatori della Fiorentina Kevin Prince Boateng e Cyril Thereau, che in coro hanno postato una storia di protesta su Instagram per dire no al razzismo, ma non solo. Il ghanese ha scritto: “Non usate l’Africa come vostro parco giochi idioti!“. Molto più esplicito invece il messaggio del centrocampista francese.