Boateng e una cessione definita… letteralmente all’ultimo minuto: i dettagli

Nelle prossime ore Kevin Prince Boateng diventerà un nuovo giocatore del Besiktas. L’attaccante di proprietà della Fiorentina è stato ceduto al club turco in prestito (ancora da chiarire se per 6 o 18 mesi). Come riportato da Sky Sport, il giocatore è partito da poco direzione Istanbul, dove firmerà il contratto con il Besiktas. Da segnalare che la cessione di Boateng poteva saltare: questo perché il TMS, che è un documento internazionale necessario per il buon esito della trattativa tra squadre che militano in campionato diversi, doveva essere inviato entro le 16 per rispettare le regole turche. E la Fiorentina l’ha spedito alle 15.59, ad un minuto dal termine.