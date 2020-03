Boateng: “Firenze piazza stupenda ma non si è visto il vero me. Se dovessi tornare…”

L’ex centrocampista offensivo della Fiorentina, Kevin-Prince Boateng, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole sul momento attuale: “Sono molto vicino alla Fiorentina, ho parlato con Vlahovic e con i ragazzi, non è un bel momento. Non hanno visto il vero Boateng e ho rammarico per questo, sono arrivato con grandi stimoli ma non sono riuscito a mettermi in mostra per tanti motivi, se dovessi tornare a Firenze voglio spaccare tutto e far vedere chi sono perchè è una grande piazza. Giovani viola? Li ho aiutati dando loro esperienza”.