Boateng: “Non ho giocato alla Fiorentina non per infortunio. Ma perchè…”

Il giocatore del Besiktas, Kevin Prince Boateng ha rilasciato la prima intervista da giocatore bianconero dicendo: “Sono molto felice di essere qui. Sono anche sorpreso, se non sei dentro al Besiktas non sai cosa puoi aspettarti. Tutto è da grande club, a partire dalla struttura. Mi ero già avvicinato al Besiktas due anni fa, sono cresciuto con i miei fans turchi in Berlino e sono tutti fans del Besiktas”.

Ed ha aggiunto: “Ho girato tanti club in tutto il mondo e questo è veramente tra i top. Ci sono stati mesi difficili, ma è un grande club. Se un grande club non è nella top 3 poi i tifosi diventano nervosi.Tutto è positivo, il gurppo è buono, l’allenatore ci fa allenare ad alti livelli e tutto va bene”.

E sul passato in viola: “Non sono infortunato. Non ho giocato alla Fiorentina per due settimane per altri motivi. Non so da dove provengano queste notizie. Tutti vedranno che sono al 100% sul campo”.