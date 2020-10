Boateng segna ma il Monza perde la prima partita dell’anno

Questo pomeriggio l’ex attaccante della Fiorentina Kevin Prince Boateng è tornato a segnare: é arrivata la prima rete con la maglia del Monza di Silvio Berlusconi. Nella quinta giornata di Serie B i brianzoli allo stadio Brianteo ospitavano il Chievo Verona e speravano di trovare la loro prima vittoria in campionato. Nonostante il primo tempo Isi sia concluso con il vantaggio dei padroni firmato dal Boa su rigore al 29′, nella seconda frazione di gioco i clivensi sono riusciti a ribaltare il risultato con una doppietta dell ex Lazio Djordjevic: al novantesimo è 1-2. Prima sconfitta in campionato per il Monza che resta a 3 punti in zona play out.

