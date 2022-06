Boateng si riavvicina a Firenze ma non per giocare: matrimonio con biglietto d’ingresso “virtuale” per l’ex viola

In campo con la maglia della Fiorentina appena per sei mesi, un gol spettacolare al Napoli e nient’altro di memorabile per Kevin-Prince Boateng. Il ghanese oggi è tornato in Germania, all’Hertha Berlino e dopo aver lasciato la compagna storica, Melissa Satta, è pronto a sposarsi con la sua nuova fidanzata, l’influencer Valentina Fradregrada. I due celebreranno il matrimonio proprio in Toscana, nel pomeriggio di oggi, in Comune a Radicondoli. La particolarità è che la cerimonia andrà in scena non solo dal vivo ma anche per via virtuale, sfruttando il cosiddetto “metaverso” laddove era possibile acquistare (prima del sold out) i biglietti da 50 euro. Il ricavato poi sarà devoluto in beneficienza.