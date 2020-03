Boateng: “Sono pazzo…come i tifosi del Besiktas”

Che Kevin Prince Boateng si sia inserito al meglio nella sua nuova realtà turca, è dimostrato non solo dai gol che sta facendo in campionato, ma anche dalle dichiarazioni che sta rilasciando. L’ex attaccante della Fiorentina ha detto: “Sono pazzo come i tifosi del Besiktas” frase da intendere, ovviamente in accezione positiva, rilasciata al magazine del club bianconero.

Intanto sono sempre di più le voci sulla possibilità che il club viola possa lasciare ancora in prestito il giocatore alla squadra di Istanbul anche la prossima stagione. Anche perché la dirigenza è contenta del rendimento che sta avendo.