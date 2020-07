Boateng torna alla Fiorentina? Galliani le regala una speranza: “Ho avuto contatti con lui e il suo entourage”

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza neopromosso in Serie B, ha parlato al Corriere della Sera in merito a Kevin Prince Boateng, possibile obiettivo per la prossima stagione: “Ho flirtato con lui ed il suo entourage ma al momento chiede uno stipendio non compatibile con i nostri parametri”. Vedremo dunque se il ghanese sarà disposto a diminuire il suo stipendio per accasarsi al Monza, considerando che la Fiorentina cercherà in ogni modo di piazzarlo altrove in quanto ormai fuori dal progetto tecnico.

0 0 vote Article Rating