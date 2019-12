Boateng va alla cena del Vicenza e ci scherza su: “Se venite in A firmo subito per voi”

Simpatico siparietto quello che è avvenuto alla cena di Natale della Otb Foundation ospitata nel quartier generale della Diesel, a Breganze. Protagonisti il patron del Vicenza, nonché patron del famoso marchio della moda, Renzo Rosso, e l’attaccante della Fiorentina, Kevin Prince Boateng.

Il Giornale di Vicenza racconta che il giocatore viola è stato accolto così dall’imprenditore: “Il mio regalo di Natale? Vi ho comprato il mio amico Kevin Prince Boateng“. Salito sul palco l’ex calciatore del Milan ha detto: “I biancorossi stanno facendo bene e oggi è giusto festeggiare il primo posto: domani si torna a lavorare, ma oggi si festeggia perché siete primi…Se arrivate in A firmo subito, è una promessa. In B? No eh, un po’ di rispetto per Prince Boateng“. Poi ha aggiunto: “Sono onorato di essere qua, perché vedo veramente gente con il cuore che in tante altre squadre non ho visto”.